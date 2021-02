Biographie : Le grand quoi, de Dave Eggers

Neuf ans après sa publication, je l'ai enfin lu. Je voulais le lire depuis que j'ai aimé Zeitoun il y a quelques années.

Ma femme a écouté le livre audio pendant un long trajet et l'a considéré comme une œuvre de génie bouleversante et bouleversante. Elle s'est également proclamée fan d'Eggers après ne pas l'avoir été dans ses mémoires.

Je n'ai pas écouté Le grand quoi, de Dave Eggers pendant si longtemps, en partie grâce aux critiques qui l'ont qualifié d'ennuyeux, d'illisible, de désordre, de manque de structure et de caractérisation, et ainsi de suite, ce que je peux maintenant officiellement considérer comme une sorte de folie - plus probablement le résultat de Eggersfraude qu'autre chose.

Tout au plus, la deuxième moitié est peut-être 100 pages de trop, elle aurait pu être accélérée par endroits, mais dans l'ensemble, elle m'a paru être un roman quasi autobiographique captivant, structuré de manière conventionnelle en sections alternées de front-story et de back story qui s'unissent plus ou moins à la fin, le narrateur s'adressant directement à divers personnages de front-story lorsqu'il raconte son histoire. Valentino est un peu comme le Job soudanais, affligé à chaque instant par le pire, des Arabes en maraude aux hélicoptères qui mitraillent son village, des crocodiles à la famine, de la dysenterie aux lions aux accidents mortels aux cambrioleurs, des ex-petits amis jaloux et dérangés aux terroristes, et ainsi de suite. (Il a aussi beaucoup de chance.) Les personnages bien caractérisés abondent.

En général, c'est une histoire engageante et émouvante de persévérance qui vous rend omni-présent sur votre privilège d'avoir un compte de lecture sur lequel vous pouvez corriger les erreurs des critiques d'autrefois. (moins)