Avis sur : Le petit roman du mariage Roman, de Michèle Kahn

Présentation du livre

Au moment de se marier, on se pose souvent mille questions : comment faire sa demande ? quelle robe choisir ? comment formuler les faire-part de mariage ? quel wedding planner à Montpellier choisir ? j'en passe et bien d'autres...

Sur un ton drôle et chaleureux, Michèle Kahn nous entraîne sur les traces du passé et du présent en répondant à nos questions sur le mariage. Chaque "incontournable" du mariage est passé en revue au cours des 14 chapitres composant ce "Petit roman du mariage".

Notre avis

Il existe désormais pléthore de livres sur le mariage. Celui-ci se démarque des autres tant par son ton chaleureux et plein d'émotions, qui nous fait vibreux avec tous ces amoureux du passé et du présent que par son format (de poche) et sa couverture élégante et toute féminine. Un roman que l'on dévore à toute vitesse, un cadeau original à faire à des futurs mariés ou un cadeau à s'offrir pour tout connaître sur le mariage, trouver des idées et se distraire.

Présentation de l'auteur

Michèle Kahn est journaliste et collaboratrice à l'Arche. Ses livres les plus connus parmi la quinzaine de publiés sont Shangaï la Juive et Cacao. Auteur en littérature jeunesse, elle est également co-fondatrice de plusieurs prix littéraires et participe à de nombreux jurys littéraires.